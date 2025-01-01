Строители залили основное ледовое поле новой арены в Перми Спорткомплекс возводится на Иве Поделиться Твитнуть

фото: ФРПК

Для создания основного ледового покрытия в строящейся крытой арене в пермском микрорайоне Ива потребовалось около 200 кубометров бетонной смеси. Подрядная организация выполнила бетонирование за сутки. Об этом сообщили в «Фонде развития Пермского края» (ФРПК).

В данный момент на объекте продолжаются отделочные и ландшафтные работы. Планируется, что арена будет введена в эксплуатацию в текущем году.

Реализация проекта находится под контролем ФРПК и осуществляется на основе концессионного соглашения, заключённого между правительством региона и ООО «Красная машина» (дочерней компанией ФРПК). Генеральным подрядчиком выступает АО «Корпорация развития Пермского края».

Напомним основные параметры арены. Общая площадь составляет приблизительно 9 тыс. кв. м. Предусмотрено два ледовых поля: основное и тренировочное, а также уникальная для Пермского края дорожка для игры в кёрлинг. На объекте будут оборудованы трибуны, раздевалки для спортсменов, тренерские комнаты, тренажёрный и спортивный залы.

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