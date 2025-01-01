Ринат Хаертдинов обратился к жителям Нытвенского округа Прикамья Глава Нытвы уходят в отставку 18 сентября Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Глава Нытвы Ринат Хаертдинов, чью отставку сегодня, 20 августа, приняла местная дума, в соцсетях обратился к жителям округа. Он выразил огромную благодарность за неоценимую поддержку, которую ощущал ежедневно, занимая ответственный пост.

Он напомнил, что приступил к обязанностям руководителя Нытвенского муниципального района, а затем и округа, в сентябре 2015 года. И для него это имело особое значение, ведь Нытва — это место, где он родился, где живут его близкие и друзья.

«Если говорить о результатах, то важно отметить, что несмотря на серьёзные вызовы: коронавирусные ограничения и специальную военную операцию — наш округ стал рекордсменом по целому ряду направлений. Достигнутые результаты стали возможны благодаря моей команде и, безусловно, всем нытвенцам. Я также благодарен каждому, кто выступал с критических позиций. Понимаю, что связано это, в первую очередь, с нашим общим желанием сделать наш округ лучше. Спасибо каждому из вас за неравнодушие к любимому округу!» — написал Хаертдинов.

Напомним, полномочия Рината Хаертдинова прекратятся с 18 сентября. Исполнять обязанности руководителя территории до назначения нового главы будет заместитель главы администрации округа по территориальному развитию, начальник Управления земельно-имущественных отношений и градостроительства Александр Попов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.