Прокуратура Прикамья добилась выплаты для ребёнка погибшего бойца СВО Изначально девочке выплатили только часть суммы

Прокуратура Прикамья помогла восстановить права ребёнка погибшего участника СВО и добилась выплаты компенсации. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратура провела проверку и установила, что мама ребёнка обратилась в Минтруда и Минсоцразвития для получения материальной выплаты в размере 1 млн руб. из-за смерти отца девочки в зоне СВО.





После обращения размер выплаты был снижен вдвое — до 500 тыс. руб., но причину этого в ведомстве не уточнили.





«После рассмотрения внесённого прокурором представления нарушения устранены, в пользу несовершеннолетней дополнительно перечислено 500 тыс. руб.», — добавили в надзорном ведомстве.





Ранее «Новый компаньон» также писал, что в Пермском крае участник СВО полгода не мог получить технические средства реабилитации. Для восстановления его прав была привлечена прокуратура.

