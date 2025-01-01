В Пермском крае участник СВО полгода не мог получить технические средства реабилитации Пришлось привлекать прокуратуру Поделиться Твитнуть

В Чернушинском округе Пермского края прокуратура отреагировала на жалобу местного жителя о нарушении его законных социальных прав.

В ходе проверки выяснилось, что мужчина, получив увечье в ходе исполнения боевой задачи в районе СВО, стал инвалидом. Согласно разработанной для него индивидуальной программе реабилитации, ему полагался ряд технических средств, включая опорную трость, тутор для фиксации голеностопного сустава и специальную ортопедическую обувь.

Несмотря на то, что заявитель был зарегистрирован в отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Пермскому краю ещё в феврале 2025 года, положенные ему изделия реабилитации в срок так и не были предоставлены.

После вмешательства прокуратуры и внесения соответствующего представления права участника СВО были восстановлены в полном объёме, необходимые технические средства реабилитации были ему выданы.





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