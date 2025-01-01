На Пермский край надвигаются ливни и шквальный ветер Опасные погодные явления ожидаются ночью 20 августа Поделиться Твитнуть

Иван Петров

МЧС Пермского края со ссылкой на данные Пермского ЦГМС предупреждает об ухудшении погоды в ближайшее время. Уже вечером 19 августа и ночью 20 августа местами ожидаются опасные явления в виде ливней и шквалистого ветра до 25 м/с.

«Вечером 19 августа и ночью 20 августа местами по краю ожидаются сильный ливень, очень сильный дождь, крупный град, шквал 20-25 м/с. Будьте внимательными и осторожными», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Опасные погодные явления могут стать причиной обрывов линии электропередачи, аварий на системах ЖКХ, и ухудшения ситуации на дорогах. Жителям рекомендуют во время осадков и усиления ветра избегать нахождения рядом с линией электропередачи, высоких деревьев, прогулок и поездок. При авариях на сетях электроснабжения — обесточить электроприборы и соблюдать требования пожарной безопасности. На дорогах — соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и торможений.

Ранее сообщалось, что в регионе 18 августа наблюдались аномальные погодные явления. В частности, в Суксуне прошёл торнадо, а в Кукуштане крупный град размером со сливу. Эксперты прогнозируют на неделе умеренно тёплую и умеренно дождливую погоду.

