Погода на неделе в Пермском крае будет тёплой и дождливой Также возможны грозы

Погода в Пермском крае на неделе с 18 по 24 августа будет теплее нормы на 2,5...3˚, осадков будет больше, чем обычно. Прогноз опубликовал ГИС-центр ПГНИУ.

В понедельник, 18 августа, температура воздуха на севере и востоке составит от +15..+17˚, на юге — до +22˚, днём в Перми — до +20˚. Ночью и утром на большей части края ожидаются дожди. Днём в регионе (кроме севера и востока) пройдут грозы, а на юге они могут сопровождаться сильным ветром.





Во вторник, 19 августа, из-за облачности и дождей дневной прогрев будет слабым — ночью +11…+16˚ и днём +17…+22˚, в Перми днём около +20˚. Грозы ожидаются почти по всему краю, а на западе — сильные дожди.





В среду, 20 августа, на северо-западе ожидается до +22˚, а на остальной территории и в Перми — +18…+20˚. Возможны дожди и грозы.





В четверг, 21 августа, в Перми ночью +10…+12˚, днём до +22˚, на востоке днём +18…+23˚. Ожидается солнечный день без осадков, дожди возможны на востоке, а вечером на северо-западе — грозы.





Вторая половина недели будет неустойчивой, но с сохранением умеренного тепла. В пятницу, 22 августа, может пройти холодный фронт с дождями и грозами в центральных районах края, температура воздуха днём составит +18…+23˚.





В выходные днём ожидается потепление до +27˚, особенно в южной части края.

