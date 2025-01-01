В Пермском крае наблюдаются аномальные погодные явления В Кукуштане прошёл град, а в Суксуне торнадо Поделиться Твитнуть

Суксун. Последствия торнадо. Фото: тг-канал "Пермь 360 градусов"

В Пермском крае на погоду 18 августа повлиял грозовой фронт, обозначивший край циклона, который пришёл в регион с запада — из Кировкой области. Кроме обильных ливней и гроз, в отдельных территориях наблюдались более экзотические явления.

Так, в Суксуне прошёл настоящий торнадо. Смерч сформировался над Суксунским прудом и обрушился на посёлок, снося заборы, крыши и теплицы. Были повреждены линии электропередачи, многие дома остались без электричества, где-то вышли из строя электроприборы. К счастью, никто из жителей не пострадал.

В Кукуштане примерно в то же время прошёл крупный град. Градины достигали размера сливы, причём ледяные кристаллы были неправильной формы — в виде объёмных звёзд с лучами разной длины.

Как сообщает паблик «Опасные природные явления Пермского края», со вторника в Прикамье начнётся вторжение тёплого фронта со стороны Удмуртии. На протяжении недели ожидается умеренно тёплая и умеренно дождливая погода.

