Алина Наумова Открытие SPA-центра в отеле Radisson в Перми перенесли на сентябрь Точная дата открытия пока неизвестна Поделиться Твитнуть

Фото: тг-канал in vino papulos

Открытие SPA-центра в отеле Radisson, расположенном по ул. Монастырской, 77, перенесли на сентябрь. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе Radisson Hotel Group.

Напомним, ранее планировалось, что SPA при отеле откроется после 18 августа . Тем не менее, точная дата пока не определена.





В SPA-центре при отеле есть крытый бассейн, джакузи, сауна, а также хаммам. Кроме того, для гостей центра будет открыт «живописный вид на город и Каму». В пресс-службе отметили, что зона будет доступна не только для гостей отеля, но и для жителей города.





Ранее «Новый компаньон» также писал, что отель Radisson в Перми начал работу со 2 июня. Одновременно с ним открылся и ресторан Stoke, расположенный на третьем этаже.





Radisson Hotel Perm — пятизвёздочный отель под управлением международной гостиничной группы Radisson Hotel Group. В нём расположено 158 номеров различных категорий.

