Алина Наумова Отель Radisson в Перми начнёт работу со 2 июня В это же время откроется ресторан Stoke Поделиться Твитнуть

Отель Radisson, расположенный по ул. Монастырской, 77, начнёт работу в понедельник, 2 июня. Одновременно с ним откроется и ресторан Stoke, расположенный на третьем этаже Radisson. Об этом сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе Radisson Hotel Group.

Radisson Hotel Perm — пятизвёздочный отель под управлением международной гостиничной группы. В нём расположено 158 номеров различных категорий. Кроме этого, в гостиничном комплексе будут размещены конференц-залы, тренажёрный зал, бассейн и SPA-центр.

Вместе с отелем откроется и круглосуточный авторский ресторан с открытой кухней Stoke. Его шеф-поваром станет Максим Русинов, известный по проектам BELKA, Barra Cholo и Metis. В меню заведения — блюда из выдержанного мяса, сезонных овощей и локальных ингредиентов в концепции современной южноамериканской кухни.

«Stoke — это диалог между природой и кулинарией, где каждый элемент важен. Мы вдохновлялись первобытной силой огня и дополнили её современными техниками и подачей, чтобы создать уникальный гастрономический опыт», — отметил Максим Русинов.

Напомним, Radisson Hotel Group — одна из крупнейших международных гостиничных сетей и часть глобального холдинга, в активе которого более 1380 отелей в 114 странах мира.

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