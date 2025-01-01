Алина Наумова SPA-центр в отеле Radisson в Перми откроется после 18 августа Он будет доступен гостям отеля и жителям Перми Поделиться Твитнуть

Фото: тг-канал in vino papulos

SPA-центр в отеле Radisson, расположенном по ул. Монастырской, 77, начнёт работу после 18 августа этого года. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе Radisson Hotel Group.

В SPA-центре при отеле есть крытый бассейн, джакузи, сауна, а также хаммам. Кроме того, для гостей центра будет открыт «живописный вид на город и Каму». В пресс-службе отметили, что зона будет доступна не только для гостей отеля, но и для жителей города.

Фото: тг-канал in vino papulos





Напомним, отель Radisson в Перми начал работу со 2 июня. Одновременно с ним открылся и ресторан Stoke, расположенный на третьем этаже. Его шеф-повар — Максим Русинов, известный по проектам BELKA, Barra Cholo и Metis. В меню заведения — блюда из выдержанного мяса, сезонных овощей и локальных ингредиентов в концепции современной южноамериканской кухни.





Radisson Hotel Perm — пятизвёздочный отель под управлением международной гостиничной группы Radisson Hotel Group. В нём расположено 158 номеров различных категорий.

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