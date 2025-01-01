Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Новую форму для «Амкара» изготовил пермский модный бренд В презентационном ролике снялась коми-пермяцкая певица Дарья Калина Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба ФК "Амкар Пермь"

Пермский футбольный клуб «Амкар» 20 августа выйдет на поле в Нижегородской области в новой игровой форме в коми-пермяцком стиле.

Как стало известно «Новому компаньону», форма была изготовлена пермским брендом модной одежды «Не для всех» по эскизам Дмитрия Колодкина, арт-директора компании Reactive и официального дизайнера «Амкара». В разработке дизайна участвовали Артём Стуков, руководитель отдела развития «Амкар Пермь», Вячеслав Асанов, руководитель пресс-службы «Амкар Пермь» и Владислав Шустов, основатель бренда «Не для всех».

Как уже рассказывал «Новый компаньон», презентационные съёмки новой формы проходили в традиционном коми-пермяцком селе Архангельское в Юсьвинском округе. В роли коми-пермяцкой девушки в видео выступила певица, актриса, дизайнер Дарья Калина, родители которой живут в Архангельском. Дарья снималась в костюме собственного изготовления, а также перевела на коми-пермяцкий язык текст ролика.

