Пермский «Амкар» оделся по-коми-пермяцки Игроки выйдут на поле в новой форме 20 августа Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ФК "Амкар Пермь"

К старту второго раунда Пути регионов FONBET Кубка России пермский футбольный клуб «Амкар» получил новую игровую форму. Она посвящена 100-летию Коми-Пермяцкого округа.

Презентация формы прошла в Коми-Пермяцком округе, официальные съёмки состоялись в Перми около мурала с изображением легендарного основателя Кудымкара — Кудым-Оша, созданного в рамках фестиваля «Монумент арт», а также в живописном национальном селе Архангельское.

Форма представлена в четырёх комплектах: для полевых — чёрная и бежевая, для вратарей — зелёная и серая. Одежда игроков украшена коми-пермяцким орнаментом из специальных символов — человек, солнце, трава, олень, ель, лапа, мужчина. Как пояснили в пресс-службе клуба, эти символы олицетворяют спорт, природу и уникальную культуру Пермского края. Джерси выполнены на манер традиционных народных косовороток, а орнамент располагается в тех местах, где в коми-пермяцком костюме находились пуговицы и пояса. Под воротником внутри располагается логотип 100-летия Коми-Пермяцкого округа, а фамилии и номера игроков и надпись «Пермский край» нанесены специальным тематическим шрифтом.

Увидеть новую игровую форму на игроках можно будет уже 20 августа в 19:00 по пермскому времени, когда «Амкар» проведёт матч FONBET Кубка России по футболу в Нижегородской области против «Химика» из Дзержинска. Трансляцию можно будет увидеть на телеканале «Матч Премьер» и на сайте «Матч ТВ».

