Прокуратура Прикамья нашла нарушения в работе «Камской круизной компании» Она не выполняла требования охраны труда Поделиться Твитнуть

Фото: Уральская транспортная прокуратура

В Пермском крае транспортная прокуратура обнаружила нарушения трудового законодательства на предприятии водного транспорта, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Прокуратура провела проверку в ООО «Камская круизная компания». Оказалось, что сотрудники компании не соблюдали порядок при прохождении обучения и медосмотров. Компания также не выдавала им средства индивидуальной защиты.





Прокурор вынес директору предприятия предписание, против виновного возбудили административное дело по по ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда).





Транспортная прокуратура взяла на контроль устранение нарушений.





Ранее «Новый компаньон» также писал, что цементный завод в Пермском крае ущемлял трудовые права инвалидов и несовершеннолетних. Работодателю выдано предписание.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.