Цементный завод в Пермском крае ущемлял трудовые права инвалидов и несовершеннолетних

Государственная инспекция труда по Пермскому краю, проведя плановую проверку ООО «Горнозаводскцемент», зафиксировала ряд нарушений трудового законодательства.

В частности, сообщили в пресс-службе ведомства, были зафиксированы случаи ненадлежащей оплаты сверхурочных часов, непредоставления инвалидам увеличенных отпусков, а также привлечения их к работе в ночное время без получения предварительного письменного согласия.

Помимо этого, выявлены нарушения в отношении трудовых прав несовершеннолетних, касающиеся практики заключения с ними срочных трудовых договоров.

Проверка также вскрыла многочисленные недостатки в области охраны труда, включая несоблюдение безопасных условий при электро- и газосварочных работах, при эксплуатации промышленного транспорта и проведении погрузочно-разгрузочных операций. Зафиксировано использование неисправных или просроченных средств индивидуальной защиты, а также допуск сотрудников к работе без необходимого инструктажа по охране труда и регулярных медицинских осмотров.

Работодателю выдано предписание с требованием немедленно отстранить от работы двух сотрудников, не прошедших инструктаж и медосмотр, до устранения выявленных нарушений, а также запретить использование восьми единиц неисправных средств индивидуальной защиты. За допущенные нарушения трудового законодательства на работодателя наложен административный штраф.

