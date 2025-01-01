Прокуратура Прикамья контролирует устранение последствий смерча в двух округах В Суксуне стихия повредила линию электропередачи и сорвала крыши домов Поделиться Твитнуть

смерч над Суксуном / фото: Подслушано Суксун

Ход устранения последствий смерча в Суксунском и Куединском округах поставлен на контроль в прокуратуре Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, из-за неблагоприятных погодных условий 18 августа были повреждены линии электропередачи, что привело к прекращению подачи электроэнергии в ряде жилых домов, а также к локальному повреждению зданий в Суксуне и строений на территории Суксунского и Куединского муниципальных округов. Аварийные бригады сейчас проводят восстановительные работы в муниципалитетах.

В прокуратуре контролируют соблюдение нормативных сроков устранения аварийных ситуаций и иных мероприятий по устранению последствий погодных явлений.

Как ранее писал «Новый компаньон», После происшествия глава Суксунского округа Вера Буракова сообщила, что жителям окажут необходимую помощь в восстановлении домов, а глава Прикамья поручил ответственным службам оценить ущерб от смерча в Суксуне.

