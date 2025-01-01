В Суксунском округе Прикамья приступили к устранению последствий смерча Начался первичный осмотр пострадавшего от стихии жилого фонда Поделиться Твитнуть

смерч над Суксуном / фото: Подслушано Суксун

В администрации Суксунского округа 19 августа состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС), на котором обсуждались масштабы разрушений, нанесённых смерчем накануне. Первой задачей названо установление количества повреждённых зданий, включая жилые дома и хозяйственные постройки, а также оценка состояния газовых, электрических и телекоммуникационных сетей.

Было решено в кратчайшие сроки организовать первичный осмотр пострадавшего от стихии жилого фонда для оценки общего ущерба.

фото администрации Суксунского округа

Для оценки на место уже отправлены специальные бригады. Жителей просят обеспечить присутствие хотя бы одного человека в каждом доме во время обследования. Важно задокументировать все повреждения посредством фото- и видеосъёмки до начала ремонтных работ.

Согласно данным, предоставленным местными властями, вчерашний вихрь сорвал кровли с домов, оборвал провода электропередачи и повалил множество деревьев. Информации о пострадавших не поступало.

Глава Суксунского округа Вера Бунакова ещё вчера дала указание о проведении немедленных работ по восстановлению электроснабжения и расчистке дорог от упавших деревьев.

Суксун. Последствия торнадо. Фото: тг-канал "Пермь 360 градусов"

«Сразу, одномоментно, выехать ко всем не сможем, поэтому просим набраться терпения», — обратилась к людям руководительница.

Тем временем, в соцсетях появились посты жителей Суксунского округа с просьбой ко всем желающим помочь материально. Люди пишут о разрушенных домах, теплицах, банях, обрывах ЛЭП и отсутствии воды.

