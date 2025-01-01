В Суксунском округе Прикамья приступили к устранению последствий смерча
Начался первичный осмотр пострадавшего от стихии жилого фонда
В администрации Суксунского округа 19 августа состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС), на котором обсуждались масштабы разрушений, нанесённых смерчем накануне. Первой задачей названо установление количества повреждённых зданий, включая жилые дома и хозяйственные постройки, а также оценка состояния газовых, электрических и телекоммуникационных сетей.
Было решено в кратчайшие сроки организовать первичный осмотр пострадавшего от стихии жилого фонда для оценки общего ущерба.
Для оценки на место уже отправлены специальные бригады. Жителей просят обеспечить присутствие хотя бы одного человека в каждом доме во время обследования. Важно задокументировать все повреждения посредством фото- и видеосъёмки до начала ремонтных работ.
Согласно данным, предоставленным местными властями, вчерашний вихрь сорвал кровли с домов, оборвал провода электропередачи и повалил множество деревьев. Информации о пострадавших не поступало.
Глава Суксунского округа Вера Бунакова ещё вчера дала указание о проведении немедленных работ по восстановлению электроснабжения и расчистке дорог от упавших деревьев.
«Сразу, одномоментно, выехать ко всем не сможем, поэтому просим набраться терпения», — обратилась к людям руководительница.
Тем временем, в соцсетях появились посты жителей Суксунского округа с просьбой ко всем желающим помочь материально. Люди пишут о разрушенных домах, теплицах, банях, обрывах ЛЭП и отсутствии воды.
