Глава Прикамья поручил оценить ущерб от смерча в Суксуне Посёлок до сих пор без света

Суксун. Последствия торнадо. Фото: тг-канал "Пермь 360 градусов"

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прокомментировал ситуацию в Суксунском округе, где накануне прошёл разрушительный смерч. В результате непогоды были локально повреждены временные постройки, крыши домов и линии электропередачи.

«Посёлок временно остался без света. Сейчас ведутся восстановительные работы. Поручил ответственным службам провести оценку ущерба. Главе территории — держать ситуацию на контроле и докладывать», — написал Махонин в своём телеграм-канале.

Как писал ранее «Новый компаньон», стихия обрушилась на Суксун 18 августа. Смерч повредил линии электропередачи и крыши жилых домов. На следующий день в администрации Суксунского округа состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором обсуждались масштабы разрушений, нанесённых смерчем. Сейчас власти подсчитывают повреждённые здания, включая жилые дома и хозяйственные постройки. Также чиновникам предстоит оценить состояние газовых, электрических и телекоммуникационных сетей.

