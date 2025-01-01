Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми реконструируют балет, созданный для коронации Николая II Создаётся музей пермского балета Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Директор Пермского хореографического училища Дарья Соснина подробно рассказала «Новому компаньону» о реконструкции учебного театра, которая находится в завершающей стадии.

В здании театра проведена серьёзная модернизация звука, света, появились современная механика сцены и LED-экран величиной во весь сценический задник, который позволит создавать видеодекорации. Подобного оборудования нет ни в одном другом училище в России, включая столицы.

Изменился и зрительный зал: в нём теперь новые удобные кресла, широкие проходы между рядами, система кондиционирования — аналогичная применяется в залах Мариинского театра.

Здание учебного театра было построено в 1981 году. С тех пор в нём проводился только косметический ремонт, а зрительские кресла не обновлялись с момента постройки.

Дарья Соснина считает, что новшества дадут школе возможность не только более эффективно использовать помещение театра в учебном процессе, но и создавать там культурные события для города. Уже в октябре училище планирует показать премьеру одноактного балета «Жемчужина» (6+) — реконструкцию постановки, сделанной Мариусом Петипа на музыку Адольфа Адана по случаю коронации Николая II и Александры Фёдоровны.

К сожалению, оригинальную партитуру получить не удалось, и балет будет идти под музыку Жака Оффенбаха, однако хореограф-постановщик Александр Мишутин, работающий в России и Японии, постарался восстановить танцевальную лексику и стилистику Петипа. По словам Дарьи Сосниной, он изучил все сохранившиеся документы об этом балете.

Плотные репетиции начнутся сразу после открытия нового учебного театра, то есть в начале сентября.

Пермское хореографическое училища не впервые сотрудничает с Мишутиным: он уже поставил здесь одноактный комический балет «Выпускной бал» (6+), который с успехом идёт и на сцене Пермского театра оперы и балета, и на гастролях, и даже на вершине горы Крестовая в Губахе.

В здании учебного театра разместится также Музей пермского балета. Это будет расширенная и существенно переработанная экспозиция музея хореографического училища. Она и сейчас очень интересная, но из-за нехватки помещений разбросана по холлам учебного здания. В новом театре для музея специально готовятся оборудованные помещения.

