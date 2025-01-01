Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Город встреч и ярких событий Представители власти, бизнеса и культурного сообщества Перми говорят об уникальности культурной ситуации в столице Прикамья Поделиться Твитнуть

Фото: АНО «Агентство новых технологий»

Завершается лето, и в Перми это было, разумеется, фестивальное лето. Вот уже третий год подряд культура формирует основную событийную повестку в Прикамье: в 2023-м драйвером в этой сфере стало 300-летие Перми, а нынче — статус Молодёжной столицы России.

Те, кто не был в Перми хотя бы пять лет, не узнают город. Пермь, может быть, и не мегаполис в количественном измерении, но с точки зрения качества жизни и продвинутости урбанистики обставит сотни более крупных городов. Достаточно пройти по центру, посмотреть на оформление городских цветников, на меню многочисленных кофеен, а особенно — на повестку культурных событий, чтобы в этом убедиться.

Это действительно феномен, в создании которого участвуют не только деятели культуры, но и городские и краевые власти, и бизнес Прикамья, и потребители культурного продукта — жители города и туристы. У многих участников процесса есть своё понимание этого феномена и его причин.

Министр культуры Пермского края Алла Платонова шутит, что у неё не хватит пальцев, чтобы перечислить все новинки в инфраструктуре культуры, появившиеся в последнее время в краевой столице. По мнению руководителя отрасли, не статус Молодёжной столицы России приносит в Пермь молодой драйв, а наоборот: характер города, его заряженность энергией стали причиной победы в конкурсе.

Алла Платонова, министр культуры Пермского края:

— Пермь поэтому и выбрали Молодёжной столицей, что у неё есть особая молодёжная заряженность, и она отразилась в заявке на статус Молодёжной столицы и получила поддержку культурного сообщества и молодёжного сообщества — всех тех, кто агитировал и голосовал за Пермь. Мы смогли вовлечь в эту тему очень много людей и благодаря этому победили.

Благодаря энергии губернатора Пермского края и всей команды правительства планомерно решаются старые задачи, о которых мы много говорили, и уже есть результаты: прекрасное благоустроенное общественное пространство — эспланада, улицы, скверы, парки. Помню, как мы подводили итоги 2023 года… Читаю результаты работы и думаю: «Ну вот до чего круто!» Новую сцену ТЮЗа построили, Большой зал филармонии реконструировали, новое помещение «Балета Евгения Панфилова» открыли, фасады отремонтировали… Краевую музыкальную школу тогда ещё достраивали, но сейчас уже открыли, и мы видим, как сильно она влияет на профессиональную и околокультурную среду.

В этом году благодаря «ЛУКОЙЛу», которому так понравилось работать над проектом малой сцены ТЮЗа и над зданием Центральной школы искусств, откроем обновлённый Дом актёра и учебный театр Пермского хореографического училища.

В пресс-службе компании «ЛУКОЙЛ» комментируют историю сотрудничества нефтяной компании и Пермского ТЮЗа:

— На первый взгляд немногое объединяет Пермский театр юного зрителя и нефтяников. Однако это по-настоящему историческая связь: ещё в 1930 году, практически сразу после открытия первой нефти на Урале, офис молодого треста «Уралнефть» обосновался именно в особняке Любимовой— будущем доме ТЮЗа. Поэтому неудивительно, что на 300-летний юбилей Перми лукойловцы реконструировали малую сцену театра и создали вокруг него целый квартал с пространством «ИльТЮЗион». Так символично нефтяники почти век спустя отблагодарили гостеприимное здание, с которого начиналась славная история пермской нефтянки.

Директор Пермского хореографического училища Дарья Соснина рассказала «Новому компаньону», чего ждёт училище от нового учебного театра, который благодаря помощи «ЛУКОЙЛа» откроется уже 1 сентября. Проведена серьёзная модернизация звука, света, появились современная механика сцены и LED-экран величиной во весь сценический задник, который позволит создавать видеодекорации. Изменился и зрительный зал: в нём теперь новые удобные кресла, широкие проходы между рядами, система кондиционирования. Дарья Соснина считает, что новшества дадут школе возможность не только более эффективно использовать помещение театра в учебном процессе, но и создавать там культурные события для города.

Третий год подряд Пермь на лето становится «Городом встреч» — именно так называется главный пермский фестиваль. Его продюсер — московский менеджер культуры Наталия Галкина — считает, что благодаря проекту удалось заново открыть Пермь — и для России, и для пермяков.

Наталия Галкина, продюсер фестиваля «Город встреч»:

— Когда в 2022 году губернатор Дмитрий Махонин предложил мне стать его заместителем в оргкомитете «Пермь-300», он предложил, чтобы события юбилея не только развлекали, но и были полезными и познавательными, оставили после себя наследие и дали новые возможности пермским талантам. Дягилевский фестиваль, кино, IT, робототехника, древняя Парма — нужно было учесть все эти смыслы, ничего не упустить в событиях и в коммуникациях. Это был большой вызов.

Одним из первых проектов, что мы сделали, был проект «А знаете ли вы, что?», где рассказывали об удивительных особенностях Прикамья: 29 тыс. рек, чего нет нигде в мире, балет, самый зелёный город-миллионник России… Это стало открытием не только для федеральной команды, но и для самих пермяков; это сработало в первую очередь на молодёжь и стало мощным заделом на статус Молодёжной столицы России.

Сейчас, спустя три года «Города встреч», мы понимаем, что культура и качественные события — это такие же инвестиции в развитие региона, как и промышленность или дороги. Сотни ребят прошли через проекты фестиваля, научились чему-то новому. Нам удалось создать по-настоящему эксклюзивные события, о которых говорят. Кто знает, может быть, через 10 лет в проекте «А знаете ли вы, что?» будут рассказывать, что только в Перми проходит не только День города, но и Ночь города, которая в своих смыслах опирается на то, что Пермь никогда не спит. Это город, который известен своими экспериментами в культуре и искусстве, куда стремятся таланты со всей страны.

Дягилевский фестиваль — наверное, самый «высокий» из пермских культурных брендов, событие престижа международного масштаба. Неслучайно его поддерживают серьёзные компании, в том числе инновационные, связанные с цифровыми и телекоммуникационными технологиями, такие как «ЭР-Телеком Холдинг» (бренд Дом.ру).

Перечислять предприятия, сотрудничающие с Дягилевским фестивалем, можно очень долго. Уже не в первый раз один из фестивальных проектов реализуется на территории предприятия «Сибур-Химпром». В 2024 году на площадке завода в рамках фестиваля состоялся спектакль-променад «Голос заводов», а в июне 2025 года — премьера спектакля-путешествия «Седьмая печать».

Максим Леньков, генеральный директор АО «Сибур-Химпром»:

— Для нас Дягилевский фестиваль — больше, чем культурное событие. Это инвестиция в будущее региона. Благодаря фестивалю жители получают доступ к лучшим образцам искусства, а Пермь укрепляет статус значимой культурной площадки страны. Экономика края выигрывает от притока туристов, развития малого бизнеса и новых рабочих мест.

Для СИБУРа это возможность не только укрепить репутацию социально ответственной компании, но и дать сотрудникам повод для гордости — ведь мы вносим реальный вклад в развитие территории, где работаем и живём. Поддержка таких проектов меняет представление людей о промышленных городах, показывая, что современное производство — это безопасно, экологично и идёт рука об руку с культурой и творчеством.

Кроме Дягилевского фестиваля, мы реализуем и другие инициативы — от грантов для театров до экологических арт-проектов. Всё это часть нашей стратегии устойчивого развития, где бизнес, культура и качество жизни людей взаимосвязаны. Пермь для нас — яркий пример того, как промышленный город становится центром притяжения для творческих людей и инновационных идей.

Каждое новое событие в культурной сфере даёт задел на будущее, считает Алла Платонова, каждая инициатива оставляет после себя новые устойчивые институции.

Алла Платонова:

— Когда Пермь стала Молодёжной столицей, мы все дополнительно сфокусировались на молодёжной теме. Минкульт не исключение: в этом году мы создали молодёжный совет при минкульте. Пока ещё результаты его деятельности предъявлять рано, мы формируем подходы к работе, но для нас важно было начать это движение, чтобы создавать кадровый резерв, поддерживать молодых ребят, которые профессионально выбрали для себя сферу культуры. А с другой стороны, для нас важно видеть альтернативный взгляд молодёжи на культуру.

По мнению министра культуры, в этом году сильнейшее влияние на сферу культуры оказал не только статус Молодёжной столицы России, но и 100-летие Коми-Пермяцкого округа и, конечно, цикл мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В будущем предстоит пережить ещё немало важных дат. Так, на будущий год будет отмечаться 150-летие Союза театральных деятелей, к основанию которого имеет самое прямое отношение жительница села Сива Пермской губернии — легендарная актриса Мария Савина, муза писателя Тургенева.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.