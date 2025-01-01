Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Без оглядки на погоду В Губахе прошёл XIV фестиваль «Тайны горы Крестовой» Поделиться Твитнуть

Олеся Гапонова

Природно-театральный интенсив — так можно охарактеризовать ландшафтный фестиваль, прошедший в Губахе и её окрестностях в четырнадцатый раз. С 4 по 8 июля, всего пять дней, но какая насыщенная программа! Каждый день — не менее трёх спектаклей. Жанры — самые разные, локации — тоже.

В этом году программа «Тайн горы Крестовой» была особенно богата музыкальными и танцевальными спектаклями. Пермское хореографическое училище показало свой одноактный комический балет «Выпускной бал» (6+), а Челябинский театр современного танца — пластическую притчу «Однажды рыба встала и пошла» (12+).

«Выпускной бал» порадовал обаянием юных исполнителей — студентов первого и второго курсов училища, их профессиональной подготовкой — всё-таки пермская балетная школа по-прежнему рулит! — а также их выдержкой: день был очень прохладный, с ветром и дож­диком, но юные танцовщики выступали живо и задорно, а когда девушки устраивались на стульчиках вдоль кулис, юноши заботливо укрывали их плечи разноцветными пледами.

Постановка Челябинского театра современного танца контрастировала с «Выпускным балом» не только стилистически, но и содержательно. «Выпускной бал» — весёлый балет о юности, о пробуждении чувств, о лёгком и радостном прощании с детством. «Однажды рыба встала и пошла» — это притча о том, как из неодухотворённого биологического начала, из сине-зелёной аморфной массы вырастает человечность, как в толпе пробуждаются личности, и о том, как труден и опасен этот путь становления цивилизации и отдельного человека в ней. Челябинский театр современного танца выступает на Крестовой каждый год, и пермяки имеют возможность видеть, как развивается его пластический язык, насколько творчески и плодотворно ищут собственный стиль в современном танце его хореографы, в данном случае — Дмитрий Чегодарь.

Настоящий фестиваль — это не собрание гастрольных выступлений, а в первую очередь специальные проекты, которые можно увидеть только на фестивале и больше нигде. «Тайны горы Крестовой» — это, конечно, сплошной эксклюзив: любой спектакль, вписанный в этот ландшафт, становится новым событием, — однако с недавних пор на фестивале осуществляются проекты, не просто вписанные в ландшафт, а специально для него задуманные. Эти проекты часто связаны с идеями Александра Вислова — театрального критика, драматурга и режиссёра, постоянного члена экспертного совета фестиваля. В нынешней программе таких постановок было две, обе — чрезвычайно оригинальные и связанные с губахинскими феноменами.

Спектакль «Бахи в Губахе» (16+) игриво «рифмует» «Крестьянскую кантату» Иоганна Себастьяна Баха с губахинским пивом. Специально для постановки губахинская пивоварня выпустила лимитированную серию одноимённого напитка, бутылочки с которым вручались зрителям в качестве бонуса к прекрасной музыкальной постановке, осуществлённой Российской национальной камератой (ансамблем солистов Российского национального оркестра) и двумя солирующими парами — певцами Анастасией Бондаревой и Владимиром Красовым и актёрами МХАТа им. Горького Алсу Юсуповой и Кириллом Зайцевым, выпускниками губахинской «Доминанты». Комичная перепалка супружеской пары из-за пива элегантно оттенялась безупречной музыкальностью проекта, а всё вместе создавало атмосферу сельского праздника где-то в Саксонии.

Второй уникальный проект Александра Вислова в Губахе — «Полёт в небеса» (12+), спектакль, около десяти раз сыгранный на подъёмной платформе башни-аттракциона GU Sky Tower. Название мини-спектакль получил в честь произведения Даниила Хармса, 120-летие со дня рождения которого отмечается в этом году. В режиме диалога-перепалки, переходящего в кульминационный момент в рэп-батл, произведения Хармса читают два блестящих актёра — Сергей Толстиков (Санкт-Петербург) и Михаил Сиворин (Москва). Плавный подъём панорамной платформы подчёркивает идею полёта фантазии, столь важную при общении с творчеством Хармса, но в то же время невероятные виды, постепенно раскрывающиеся по мере подъёма, очень отвлекают от текста; хочется смотреть этот спектакль по меньшей мере дважды, чтобы сосредоточиться на его действии, а не на красоте окружающего ландшафта.

Одна из главных интриг «Тайн горы Крестовой» — это отношение погоды к фестивальным проектам, и каждый год этот важнейший участник фестиваля преподносит его зрителям сюрпризы. Иногда они бывают довольно жёсткими, и нынешний фестиваль не стал исключением: во время показа спектакля «Первая любовь Ходжи Насреддина» (16+) театра «Вымысел» из города Верхний Уфалей пошёл проливной дождь.

Представьте себе: посреди тайги и каменных останцов насыпана настоящая песчаная пустыня, на ней — одинокое гранатовое дерево; сценография спектакля радует с первого взгляда своей изобретательностью и сочетанием броскости и минимализма (художник — Мария Пашина). Знойно, пряно, ярко, восточно. И вдруг над всем этим — сильнейший и очень холодный ливень! А спектакль, как назло, довольно длинный… Верхнеуфалейские актёры героически отыграли всю историю, и образ Насреддина, которого автор постановки — драматург и режиссёр Ирина Астафьева — представляет как героя, столь необходимого в наши дни всем народам бывшего Советского Союза, обрёл в исполнении актёра Николая Вебера дополнительные оттенки героизма.

Достойной своего Насреддина показала себя Валентина Трубанова, исполнительница роли Сухель. Председатель экспертного совета фестиваля Владимир Спешков во время обсуждения спектакля назвал её редким примером «настоящей Джульетты».

Экспертный совет — важная часть работы «Тайн горы Крестовой». Театры приезжают в Губаху не только для того, чтобы показать свои спектакли на ландшафте, в непривычной обстановке, но и для того, чтобы эти спектакли прошли квалифицированную экспертизу группы театральных критиков. «Разборы полётов» — деликатные, но нелицеприятные. Так, «Ходже Насреддину», которого похвалили за интересное воплощение в современном театре традиций суфийской лирики, описывающей духовный опыт героя через его чувственный опыт, в то же время досталось от критиков за расплывчатость и чрезмерность: Ирина Астафьева, говоря об актуальном через традиционное, вставила в спектакль и советские песни, и современную поэзию, и инсценированные тик-токи… При всём том «Первая любовь Ходжи Насреддина» — отчасти благодаря природному катаклизму — стала сильнейшим впечатлением фестиваля.

Показ спектакля «Про жись» (6+) екатеринбургского проекта «Голоса уральских деревень» в декорациях фильма «Сердце Пармы» вызвал противоположную реакцию непредсказуемой горной погоды: жара была такая, что актрисы обгорели на солнце. Жителям Пермского края эта лиричная и в то же время забавная история о деревенской жизни пришлась особенно по сердцу: пьеса Ирины Васьковской основана на записях фольклорных экспедиций, сделанных в селе Майкор и других сельских поселениях Прикамья.

Непременный участник программы «Тайн горы Крестовой» — губахинский Камерный драматический театр «Доминанта». В нынешнем году он представил целых три спектакля, один из них — эскиз-читка «Полярная болезнь» (16+) — завершал фестивальную программу.

При всём несовершенстве литературного материала (автор пьесы — молодой драматург Мария Малухина, которая 1990-е по объективным причинам помнить не может, и её представление о времени перестройки основано на расхожих стереотипах) постановка стала эффектным театральным опытом благодаря игре губахинских актрис Татьяны Мальцевой, Юлии Трапикас и Ксении Спиридоновой. Режиссёр Дмитрий Огородников хорошо знает труппу «Доминанты» и чувствует их актёрскую органику. Юлия Трапикас получила особенно бенефисную роль, которая наверняка полюбится зрителям, если спектакль войдёт в репертуар «Доминанты».

Следующие «Тайны горы Крестовой» — пятнадцатые по счёту. Руководство фестиваля относится к этой цифре как к юбилейной, и подготовка к событию уже началась. Нынешний же фестиваль можно рассматривать как генеральную репетицию юбилея, который, судя по нынешней программе, может стать парадом театральных открытий и сюрпризов.

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