Алёна Бронникова В Перми подготовят проект планировки территории пустыря на Карпинского На участке за агропромышленным техникумом построят жильё

Пустырь за агропромышленным техникумом на ул. Карпинского, 79

Олег Антонов

Минимущества Пермского края опубликовало приказ о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории на ул. Карпинского в Индустриальном районе Перми. Документацию в течение двух лет разработает ООО «СЗ «Кама-дом».

Речь идёт о пустыре в м/р Ераничи, ограниченном улицами Карпинского и Самолётной, зданиями по ул. Карпинского, 79а, 79в, 81, 83, 83а и по ул. Самолётной, 60, за агропромышленным техникумом. Общая площадь — 2,98 га. Как следует из приказа, здесь запланировано размещение многоквартирного жилого дома общей площадью 18,5 тыс. кв. м.

Как сообщал «Новый компаньон», летом 2023 года компания «Кама-Дом» (входит в холдинг «Зардон-групп», принадлежащий депутату Госсовета Удмуртии Дмитрию Лукину) представила комиссии по ПЗЗ проект строительства жилого комплекса на земельном участке по ул. Карпинского, 79. Застройщик попросил установить территориальную зону многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки (Ж-1) высотой до 19 этажей. Проект был отправлен на доработку.

В июле того же года краевое минимущества подготовило приказ о разработке проектов планировки и межевания территории. На выполнение работ было выделено два года.

