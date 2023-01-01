Алёна Бронникова Ижевский застройщик подготовит проект межевания и планировки земельного участка на улице Карпинского в Перми Краевое минимущества подготовило соответствующий приказ Поделиться Твитнуть

Пустырь за агропромышленным техникумом на ул. Карпинского, 79

Олег Антонов

Ижевское ООО «Специализированный застройщик «Кама-Дом» подготовит градостроительную документацию по проекту межевания и планировки земельного участка в Перми. Соответствующий приказ подготовило краевое Министерство по управлению имуществом.

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», застройщик должен разработать документ в отношении территории в микрорайоне Ераничи, ограниченной улицами Карпинского и Самолётной, зданиями по ул. Карпинского, 79а, 79в, 81, 83, 83а и по ул. Самолётной, 60. Общая площадь составляет 2,98 га.

Напомним, на прошлой неделе компания «Кама-Дом» представила на заседании комиссии по ПЗЗ проект строительства жилого комплекса на земельном участке по ул. Карпинского, 79. Застройщик попросил установить на участке за агропромышленным техникумом территориальную зону многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки (Ж-1) с подзонами высотностью до 19 этажей и коэффициентом плотности 3,12. Члены комиссии рекомендовали застройщику проработать варианты фасадов, транспортную модель для обеспечения доступности подъезда к объекту с улицы и вопрос высотности. На данном участке разрешено строительство зданий высотой не более 14 этажей. По итогам рассмотрения проект был отправлен на доработку.

По данным публичной кадастровой карты, общая площадь участка составляет 5,7 тыс. кв. м. Его разрешается использовать под библиотеки и жилые дома, предназначенные для проживания педагогических работников из числа профессорско-преподавательского состава. Сейчас участок пустует.

ООО «СЗ «Кама-Дом» входит в холдинг «Зардон-групп», принадлежащий депутату Госсовета Удмуртии Дмитрию Лукину. В прошлом году «Кама-Дом» сдал в эксплуатацию ЖК «Ново-Яблочково» в Свердловском районе Перми.

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