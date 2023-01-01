Алёна Бронникова Проект строительства новых жилых домов на улице Карпинского отправлен на доработку Развитием территории за агропромышленным техникумом хочет заняться застройщик «Кама-Дом» Поделиться Твитнуть

Пустырь за агропромышленным техникумом на ул. Карпинского, 79

Олег Антонов

Ижевская компания ООО «Специализированный застройщик «Кама-Дом» представил на очередном заседании комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа 27 июля планы по возведению нового жилого комплекса на земельном участке на ул. Карпинского, 79. По итогам рассмотрения проект был отправлен на доработку.

«Кама-Дом» обратилось с заявлением установить на данном участке территориальную зону многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки (Ж-1) с подзонами высотностью до 19 этажей и коэффициентом плотности 3,12. Представители компании презентовали проект строительства двух многоквартирных домов с подземным паркингом на 77 машиномест. В целом на территории дома будет организовано 120 мест для парковки автомобилей, общая площадь квартир составит 18 тыс. кв. м. Здания планируется выполнить в двух цветах, облицовка низа в светлых тонах, а верх — в более тёмных. В презентации было предложено три цветовых решения: в красно-белом, серо-голубом и лилово-белом тонах. Дома планируется оснастить архитектурной подсветкой.

Участники заседания отметили, что просили застройщика предоставить не только цветовые решения, но и проработать разные варианты фасадов. Кроме того, в связи с высокой плотностью застройки необходимо проработать транспортную модель для обеспечения доступности подъезда к объекту с улицы. Ещё одним важным моментом оказался вопрос по высотности здания. В связи с тем, что оно находится на приаэродромной территории Большое Савино, по проекту на данном участке строительство зданий разрешено высотой не более 14 этажей. Представители застройщика ответили, что сейчас этот вопрос прорабатывается.

Председатель комиссии, глава краевого минимущества Лариса Ведерникова попросила проработать все вопросы к следующему заседанию. После согласования проект будет представлен на публичных слушаниях. Её коллеги поддержали это решение.

Напомним, ранее участок на Карпинского, 79, который находится рядом с Агропромышленным техникумом, был выкуплен ООО «ГлобалГазНефтеСтрой» в 2012 году у краевых властей под строительство спортивного комплекса. Позже компания предложила разместить два 12-этажных дома в расчёте на 96 квартир для профессорского состава. Затем участок сменил собственника, его развитием занималось АО «Камская долина».

По данным публичной кадастровой карты, общая площадь участка составляет 5,7 тыс. кв. м. Его разрешается использовать под библиотеки и жилые дома, предназначенные для проживания педагогических работников из числа профессорско-преподавательского состава. Сейчас участок пустует.





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