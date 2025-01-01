На карте «2ГИС» появилась информация обо всех вольерах нового зоопарка в Перми До каждого можно построить маршрут Поделиться Твитнуть

Геосервис «2ГИС» добавил на карту информацию обо всех объектах, расположенных на территории нового зоопарка в Перми. Как рассказали в пресс-службе компании «Новому компаньону», на карте отмечены достопримечательности, кафе, павильоны, а также вольеры — специальными значками на карте с изображением обитателя.

«Ориентироваться на территории Пермского зоопарка (более 25 га) стало проще с 2ГИС. Теперь можно не только сразу найти животное, которое хочется увидеть в первую очередь, но и построить маршрут до его вольера, а по пути узнать интересные факты об обитателях зоопарка. Такая детализация помогает пользователям лучше ориентироваться на большой территории, находить нужные объекты и планировать маршрут прогулки», — сообщили в компании.

Геосервис добавил в карточки фотографии и подробные сведения о многих животных. Описание было подготовлено совместно со специалистами зоопарка. Обозначения будут добавляться. На карте также указаны тематические комплексы: «Лесная мозаика», «Полярный мир», «Обитатели гор», «Африканская саванна», «Тропический рай и страна обезьян».

В Пермском зоопарке отметили, что сейчас на новую территорию уже переехали эму, капибары, муравьеды, снежные барсы, львы, тигрица, волки, кенгуру, альпака, серые и японские журавли и другие животные. Многие из них только привыкают к новому месту и не сразу выходят в открытые вольеры, поэтому в период адаптации посетители могут увидеть не всех обитателей. Пермяков поблагодарили за понимание.

Реалистичные карты «2ГИС» были запущены в июле 2023 года, на них отмечены реалистичные объекты инфраструктуры и 3D-модели зданий. В целом на карту добавлено более 2 тыс. реалистичных моделей, из них 87 в Перми.

Напомним, торжественная церемония открытия нового зоопарка по ул. Свиязева, 17в в Перми состоялась 7 августа. В этот день его посетили более 20 тыс. человек. На его территории расположены 130 различных построек, среди которых 92 — открытые вольеры для животных. С началом учебного года в зоопарке откроются творческие лаборатории, экологические лектории и клуб юных биологов. В выходные на территории зоопарка будут проводиться экологические игры, викторины и экскурсии с интерактивными элементами.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.