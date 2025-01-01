Торжественная церемония открытия нового зоопарка Перми назначена на 14 часов Публикуем программу мероприятий Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 7 августа пермский зоопарк открылся в новом месте, в микрорайоне Нагорный (ул. Архитектора Свиязева, 17в). Он будет открыт с 10:00 до 21:00. На сайте учреждения опубликована программа событий, которые ждут пермяков в этот день.

В течение дня будут выступления театров и музыкальных групп, таких как «Лёгкие настроения», «Туки-Луки», Custodes, «Настроение» и «Воздух». Посетители смогут увидеть кормление животных и принять участие в мастер-классах.

С 10:00 в зоопарке начали показывать документальные фильмы и мультфильмы, а в 11:00 начнутся занятия футбольной школы «Чемпион».

Официальное открытие зоопарка запланировано на 14:00. После этого, в 14:30, начнётся концерт с участием воспитанников школы художественного образования для одарённых детей художественной школы «Росток».

В 15:15 состоится подписание соглашения между зоопарком и «Движением первых». После этого, в 15:25, концерт продолжится с участием коллективов «Непоседы», театра-студии Елены Зайцевой, хореографической студии «Весёлые человечки», компании «Лунеговы», студии CHUDI DANCE и FREAK DANCE STUDIO.

С 17:45 «ПермьКонцерт» представит ансамбли «Воскресение» и «Иваны», группу «Груша» и театр танца «Академия-Р».

В 18:55 выступит камерный оркестр «Орфей» под руководством Петра Юркова и Никиты Савостина.

В 20:00 день завершится показом фильмов и мультфильмов.

Несмотря на то, что новый зоопарк открыт до 21:00, его кассы работают до 20:00.

Напомним, ранее «Новый компаньон» подробно писал о ценах на билеты и льготах в новоиспечённый зверинец.

