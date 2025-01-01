Полиция Прикамья показала фоторобот подозреваемого в изнасиловании ребёнка Следком возбудил уголовное дело Поделиться Твитнуть

фото: тг-канал "Пермь с огоньком"

В Пермском крае полиция распространяет ориентировку с фотороботом подозреваемого в совершении насильственных действий в отношении несовершеннолетней.

Приблизительный возраст преступника – 35 лет, у него тёмные волосы. Одет был в розовую толстовку и чёрную футболку с рисунком льва.

По данным следствия, 8 августа этого года в д. Заречное Пермского муниципального округа мужчина изнасиловал девочку. СУ СК РФ по Пермскому краю возбудило дело по ч. 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетних).

В настоящее время следователи, криминалисты и оперативные сотрудники ГУМВД России по Пермскому краю проводят следственные и оперативно-разыскные мероприятия и устанавливают обстоятельства случившегося.

