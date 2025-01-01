В Пермском крае следком расследует дело об изнасиловании ребёнка Инцидент произошёл в деревне Заречное Поделиться Твитнуть

В Перми следователи СК России возбудили уголовное дело из-за изнасилования несовершеннолетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба краевого следкома.

По данным следствия, 8 августа этого года в деревне Заречное Пермского округа мужчина в присутствии двоих сверстников изнасиловал девочку. СУ СК РФ по Пермскому краю возбудил дело по ч. 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетних).





В настоящее время следователи, криминалисты и оперативные сотрудники ГУМВД России по Пермскому краю проводят следственные и оперативно-розыскные мероприятия и устанавливают обстоятельства случившегося.





