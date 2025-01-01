Сотрудники уголовного розыска раскрыли в Прикамье более 3 тысяч преступлений Задержано 698 преступников Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

В Главном управлении МВД России по Пермскому краю подвели итоги работы уголовного розыска за первые шесть месяцев 2025 года. Совещание, на котором был проведён анализ деятельности за отчётный период, прошло под руководством начальника краевого управления, генерал-майора полиции Владислава Толкунова.

Всего с начала 2025 года сотрудники уголовного розыска раскрыли 3078 преступлений. Стабильно высокие показатели раскрываемости отмечаются по таким категориям, как убийства, нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, изнасилования, разбойные нападения, грабежи и кражи транспортных средств. Кроме того, раскрыто 12 преступлений прошлых лет, среди которых 4 убийства, совершённые в разные годы, 2 случая причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, 4 изнасилования и 2 преступления сексуального характера.

Отмечается рост числа раскрытых совместно с сотрудниками ГУФСИН региона преступлений более чем на 23%.

Продолжает оставаться актуальной проблема преступлений, совершаемых с использованием современных технологий. За отчётный период зафиксировано 191 мошенничество, из которых раскрыто 85, задержаны 42 подозреваемых.

Сотрудники уголовного розыска оперативно предотвратили 30 мошеннических действий на общую сумму 27,5 млн руб., задержав при этом двух курьеров мошенников. В целях профилактики дистанционных мошенничеств сотрудники специализированного подразделения УУР Главка проводят лекции и семинары в организациях и учебных заведениях, выступают в СМИ, рассказывая об актуальных схемах обмана и способах защиты от них.

Благодаря проведению трёх этапов оперативно-профилактического мероприятия «Арсенал» удалось добиться положительной динамики в выявлении преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Изъято 253 ед. оружия, 5661 патрон различного калибра и более 9 кг пороха.

За первое полугодие 2025 года задержано 698 преступников, скрывавшихся от следствия и суда, в том числе один, находившийся в международном розыске, и шесть – в межгосударственном.

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