Соревнование «Тёмные ночи» в Перми собрало 2,5 тысячи участников Туда приехали спортсмены из 15 регионов страны

Министерство спорта Пермского края

На старт забега и велозабега «Тёмные ночи» в Перми собралось более 2,5 тыс. участников. Как сообщает краевое министерство физической культуры и спорта в своих социальных сетях, событие объединило спортсменов из 15 регионов страны.

«Любителей активного образа жизни приветствовал заместитель министра физической культуры и спорта Пермского края Андрей Ипатов. Сам он преодолел дистанцию 10 км», — добавила пресс-служба ведомства.





Напомним, акция «Тёмные ночи» в этом году состоялась 16 августа. Маршрут проходил по вечернему центру Перми, мимо подсвеченных улиц и витрин. Для бегунов были предусмотрены дистанции на 2 км, 5 км и 10 км, а для велосипедистов — 10 и 20 км.

На финише участников ждала музыка и общение с единомышленниками.





Специально для события перекрывали движение на некоторых улицах по маршруту забега и велопробега. Общественный транспорт также курсировал по изменённому расписанию.

