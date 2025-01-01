Вечером 16 августа в Перми перекроют улицы на время ночного забега Движение транспорта ограничат на четыре с половиной часа Поделиться Твитнуть

Вечером 16 августа в центре Перми состоится ночной забег и велопробег «Тёмные ночи». В связи с этим с 20:00 до 00:30 перекроют движение на некоторых улицах по маршруту забега и велопробега. Общественный транспорт будет курсировать по изменённому расписанию. Об этом напомнили организаторы мероприятия.

Будут закрыты следующие участки:

— Комсомольский проспект (нечётная сторона) — от ул. Революции до ул. Коминтерна;

— Комсомольский проспект (чётная сторона) — от ул. Тимирязева до ул. Чкалова;

— ул. Коминтерна между сторонами Комсомольского проспекта;

— ул. Соловьева между сторонами Комсомольского проспекта;

— ул. Смирнова между сторонами Комсомольского проспекта;

— ул. Осипенко между сторонами Комсомольского проспекта;

— 1-я Красноармейская улица между сторонами Комсомольского проспекта;

— ул. Тимирязева между сторонами Комсомольского проспекта;

— ул. Белинского — от дома № 71 по Комсомольскому проспекту до ул. Сибирской;

— ул. Сибирская — от ул. Белинского до дома № 57 по ул. Сибирской.

С 15:00 будет перекрыта нечётная сторона Комсомольского проспекта — от ул. Соловьева до площади перед ДК Солдатова.

Пешеходы смогут пройти по перекрёсткам, а спецтранспорт будут пропускать.

На «Тёмных ночах» также пройдёт концерт, где будут развлекательные шоу, картинг, караоке и возможность поиграть на музыкальных инструментах.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.