Вечером 16 августа в Перми перекроют улицы на время ночного забега
Движение транспорта ограничат на четыре с половиной часа
Вечером 16 августа в центре Перми состоится ночной забег и велопробег «Тёмные ночи». В связи с этим с 20:00 до 00:30 перекроют движение на некоторых улицах по маршруту забега и велопробега. Общественный транспорт будет курсировать по изменённому расписанию. Об этом напомнили организаторы мероприятия.
Будут закрыты следующие участки:
— Комсомольский проспект (нечётная сторона) — от ул. Революции до ул. Коминтерна;
— Комсомольский проспект (чётная сторона) — от ул. Тимирязева до ул. Чкалова;
— ул. Коминтерна между сторонами Комсомольского проспекта;
— ул. Соловьева между сторонами Комсомольского проспекта;
— ул. Смирнова между сторонами Комсомольского проспекта;
— ул. Осипенко между сторонами Комсомольского проспекта;
— 1-я Красноармейская улица между сторонами Комсомольского проспекта;
— ул. Тимирязева между сторонами Комсомольского проспекта;
— ул. Белинского — от дома № 71 по Комсомольскому проспекту до ул. Сибирской;
— ул. Сибирская — от ул. Белинского до дома № 57 по ул. Сибирской.
С 15:00 будет перекрыта нечётная сторона Комсомольского проспекта — от ул. Соловьева до площади перед ДК Солдатова.
Пешеходы смогут пройти по перекрёсткам, а спецтранспорт будут пропускать.
На «Тёмных ночах» также пройдёт концерт, где будут развлекательные шоу, картинг, караоке и возможность поиграть на музыкальных инструментах.
