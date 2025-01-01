В августе в центре Перми пройдёт ночной забег и велогонка «Тёмные ночи» Участники смогут выбрать дистанции от 2 до 20 км Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пермского края

Как сообщили в пресс-службе краевого министерства физической культуры и спорта, 16 августа в Перми состоится акция «Тёмные ночи», во время которой пермяки и гости столицы смогут стать участниками ночного забега и велогонки по центру города.

«Трасса круговая, без перепадов высоты. Бежать и ехать можно спокойно и в удовольствие. Подойдёт как для новичков, так и для опытных участников», — сообщили в минспорта.

Маршрут будет пролегать по вечернему центру, мимо подсвеченных улиц, витрин и городского света.

Для бегунов предусмотрены дистанции на 2 км, 5 км и 10 км, а для велосипедистов — 10 и 20 км.

На финише участников будет ждать музыка и общение с единомышленниками.

Для участия нужно зарегистрироваться на сайте.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.