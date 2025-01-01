Поставку оборудования для экстрим-парка Перми оценили в 31,4 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми объявлен тендер на выбор компании, которая займётся поставкой оборудования для планового ремонта экстрим-парка. Соответствующее объявление опубликовано на портале государственных закупок. Заказчиком работ является МАУ «Спортивно-культурный комплекс».

В соответствии с прилагаемой технической документацией, выбранный поставщик должен будет произвести, доставить и смонтировать тренировочный скейт-парк, а также скейт-парки для начинающих и опытных спортсменов. Срок выполнения работ, включая изготовление и установку, ограничен 60 календарными днями с момента заключения контракта.

Стартовая цена контракта определена в размере 31 млн 410,5 тыс. руб. Приём заявок на участие в тендере продлится до 25 августа. Определение победителя назначено на 28 августа.

Напомним, в прошлом году глава СКР Александр Бастрыкин обратил внимание на несколько случаев травмирования подростков в пермском экстрим-парке. Местные жители высказались о необходимости ремонта бетонных конструкций.

В августе 2024-го на объекте установили ограждение для ограничения доступа. В мэрии сообщили, что капитальный ремонт в экстрим-парке будет проведён в течение 2025 года.

В ходе работ его приведут в соответствие нормам безопасности и современным стандартам, в частности, будет обновлена бетонная чаша для катания, обустроен памп-трек.

В декабре был выбран подрядчик для разработки проекта.

