Прокуратура проверила стройку нового корпуса пермского лицея, где не хватило мест для первоклассников

Павел Попов, зампрокурора края, проинспектировал готовность лицея №10 в Перми к началу учебного года. Главным пунктом визита в учебное учреждение стала проверка хода строительства и итогов работ по возведению нового корпуса, рассчитанного на 543 ученика, который планируется открыть в 2026 году, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее «Новый компаньон» писал, что в жилом комплексе «Погода» возникла проблема с нехваткой мест в лицее №10 для будущих первоклассников, проживающих в этом районе. Несмотря на то, что изначально планировалось принять около 200 учеников, а затем число мест увеличили почти до 300, этого оказалось недостаточно. Теперь детям предстоит посещать школы, расположенные далеко от их места жительства. При этом строительство новых домов в жилом комплексе продолжается. В общей сложности около 150 детей не смогли попасть в лицей.

Позднее администрация Перми прокомментировала жалобы жителей Перми, обеспокоенных нехваткой мест для будущих первоклассников в лицее №10.

