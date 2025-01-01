В мэрии Перми ответили на жалобы о нехватке мест для первоклассников в лицее №10 Власти сообщили, что все будущие первоклассники начнут обучение 1 сентября Поделиться Твитнуть

Администрация Перми прокомментировала жалобы жителей Перми, обеспокоенных нехваткой мест для будущих первоклассников в лицее №10.

Ситуация коснулась, в частности, жителей ЖК «Погода», которые летом 2025 года выразили обеспокоенность ограниченным количеством мест в первых классах лицея. Они утверждали, что при приобретении жилья рассчитывали на обучение детей в ближайшем учебном заведении.

Родители выразили недовольство в группе департамента образования, указывая на необходимость отправки детей в другие районы города на автобусе. Администрация Перми, комментируя ситуацию для perm.aif.ru, сообщила об увеличении количества мест.

Согласно информации от департамента образования, изначально планировалось принять 182 первоклассника, но из-за большого числа заявлений количество мест было увеличено до 290. На момент публикации приказа о зачислении, 3 июля 2025 года, в лицей было зачислено 290 детей.

Из общего числа зачисленных 136 были приняты по преимущественному праву, 135 — по территориальному признаку и 19 — по льготам. В ведомстве подчеркнули, что дальнейшее увеличение мест невозможно из-за санитарных норм. Жителям напомнили о закреплении за их территорией других образовательных учреждений.

В качестве альтернативы были предложены школы №114 и 127 (с углубленным изучением отдельных предметов), №133 и 135 (с углубленным изучением предметов образовательной области «Технология»).

Информацию о наличии свободных мест можно получить на сайтах школ и департамента образования, а также по телефонам 260-14-02 и 260-14-25 в Мотовилихинском районе. В микрорайоне Погода ведется строительство нового корпуса лицея №10, рассчитанного на 543 места.

В заключение представители мэрии Перми заверили, что все будущие первоклассники начнут обучение 1 сентября.

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