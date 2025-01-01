Услуги в Пермском крае подорожали за месяц на 3,2% Цифры приводит Пермьстат Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

За июль 2025 года средняя стоимость услуг увеличилась в Пермском крае на 3,2%. Об этом сообщает Пермьстат.

Коммунальные платежи выросли на 18,4%: обращение с ТКО — в 1,6 раза, горячая вода и отопление — на 16,4-20%, а водоснабжение (холодное) и водоотведение — на 16,2-17,7%, электроэнергия и газ поднялись в цене на 12,3 и 12% соответственно.

В сегменте бытовых услуг отмечен рост цен на ремонт жилья (1,2%) и стрижки в парикмахерских (3,1%).

Также в июле стали дороже экскурсии (0,1%), посещение учреждений культуры (0,4%), медицинское обслуживание (0,5%), страхование (0,9%) и банковские операции (1,9%).

Однако, некоторые услуги подешевели: зарубежный туризм стал доступнее на 1,2%, билеты на поезд — на 1,9%, а путевки в санатории — на 3,9%.

В целом за июль 2025 года общая стоимость исследуемых услуг увеличилась на 3,2%.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в целом в Пермском крае составил за прошлый месяц 100,8%.

Ранее «Новый компаньон» писал, что продукты питания в июле подешевели в регионе на 0,7%, а непродовольственные товары выросли в цене на 0,5%.

