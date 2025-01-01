За месяц в Прикамье значительно подешевели овощи Продолжилось снижение цен на яйца Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В продовольственном секторе потребительского рынка Пермского края по итогам июля зафиксировано снижение цен на товары в среднем на 0,7% за месяц, об этом сообщает Пермьстат.

Стоимость практически всего ассортимента овощей претерпела изменения, в основном в сторону уменьшения, что объясняется сезонными факторами. Так, огурцы и свекла стали доступнее почти на 30%, картофель и капуста — на 20%, а помидоры и морковь — на 10%.

Большинство фруктов также продемонстрировали снижение стоимости (от 2 до 10,7%). Исключение составили лимоны, апельсины и яблоки, цены на которые выросли в пределах 1,7-4,7%.

Продолжилось снижение цен на яйца (на 12,9% за месяц и на 35,4% с начала года). Также отмечено уменьшение стоимости индейки (на 5%), мясных полуфабрикатов (на 3,1%), питьевого молока (на 1,5%) и шоколадных конфет (на 0,6%).

В то же время зафиксирован рост цен на свинину и говядину (на 0,3-1,2%), охлажденную и замороженную курятину (на 2,4%), куриные окорочка (на 4%), вареную колбасу (на 2,5%) и колбасные изделия (на 1,5%), рыбные (на 3,4%), овощные (на 3,3%) и мясные (на 1,6%) консервы, маргарин и сливочное масло (на 1,2%), сыры (на 1,2%), сахар (на 1,2%), чай, кофе и какао (на 1,4%).

Продукция в сфере общественного питания подорожала на 0,9%.

В целом же в июле 2025 года в Пермском крае индекс потребительских цен на товары и услуги составил 100,8%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.