Непродовольственные товары в Пермском крае подорожали в июле на 0,5% Особенно заметно выросли в цене дрова

фото: wayhomestudio

freepik.com

В июле в Пермском крае зафиксирован рост цен на непродовольственную группу товаров, в среднем составивший 0,5%. Об этом сообщает Пермьстат.

Различные категории одежды и обуви для детей, женщин и мужчин, а также трикотажные изделия стали дороже на 0,1-4,1%. Галантерея, электротовары, бытовая техника, мебель, стройматериалы, компьютеры, средства связи и товары для домашних питомцев продемонстрировали увеличение стоимости в диапазоне от 0,3% до 2%. Особенно заметно подорожали дрова, их цена выросла на 7,6%.

Цены на медикаменты показали индекс 100,7%, при этом на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) — 100,4%. Медицинские товары в целом стали дороже на 0,8%, а перевязочные материалы — на 0,2%.

В течение месяца продолжился рост цен на автомобильный бензин различных марок, варьирующийся от 0,1 до 1,8%.

Ранее «Новый компаньон» писал, что цены на продовольственные товары в Прикамье в июле снизились на 0,7%.

В июле 2025 года индекс потребительских цен на товары и услуги в Пермском крае достиг отметки 100,8%.

