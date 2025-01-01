В здании Пермского хореографического училища началась отделка помещений Власти обещают сдать объект после ремонта к осени этого года Поделиться Твитнуть

Фото: тг-канал Павла Черепанова

В Перми продолжается реконструкция здания хореографического училища по ул. Петропавловской, 18. Сейчас там идут отделочные работы в помещениях. Об этом сообщил депутат заксобрания Прикамья, советник губернатора по строительству Павел Черепанов.

«В активной фазе отделочные работы внутри здания. Художники украшают стены замечательными картинами!» — написал Черепанов в своем телеграм-канале.

Фото: тг-канал Павла Черепанова

Как ранее писал «Новый компаньон», здание по ул. Петропавловской, 18 построили в 1891 году. Оно является объектом регионального культурного наследия. В мае 2025 года был выбран подрядчик для работ по реставрации. Часть объекта уже введена в эксплуатацию. В настоящее время ведутся отделочные работы. В июле сообщалось, что все инженерные сети обновлены. Завершить работы планируется в конце лета.

Фото: тг-канал Павла Черепанова

В июле в здании заменили все инженерные сети и сделали систему вентиляции, которой не было почти 20 лет. В том же месяце у хореографического училища установили необычные ворота с изображением балерин в пачках.

