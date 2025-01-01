У здания хореографического училища в Перми установили необычные ворота
Объект культурного наследия проходит реставрацию
У ремонтируемого здания Пермского хореографического училища установили необычные ворота с изображением балерин в пачках. Информация об этом и фотографии ворот появились в telegram-канале «Архитектура Перми: история, новостройки и благоустройство города».
«В ходе ремонта здания хореографического училища на ул. Петропавловской были установлены новые ворота на въезде во внутренний двор», — сообщается в публикации.
Напомним, здание по ул. Петропавловской, 18, возведённое в 1891 году, является объектом регионального культурного наследия. В нём ведутся работы по реставрации. Подрядчик был выбран в мае. Часть объекта уже введена в эксплуатацию. В настоящее время ведутся отделочные работы. В июле сообщалось, что все инженерные сети обновлены. Завершить работы планируется в конце лета.
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