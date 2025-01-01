Губернатор рассказал о ходе реконструкции Пермского хореографического училища Работы должны завершиться к концу лета Поделиться Твитнуть

фото: тг-канал Дмитрия Махонина

В Перми продолжается обновление здания государственного хореографического училища. Здание, возведённое в 1891 году, является объектом регионального культурного наследия.

фото: тг-канал Дмитрия Махонина

Как рассказал губернатор Дмитрий Махонин, в здании уже обновлены все инженерные коммуникации, включая электрические сети, водоснабжение и систему вентиляции. В настоящее время ведутся отделочные работы.

«При поддержке компании «ЛУКОЙЛ» реконструируем учебный театр. Это настоящее сердце творческой жизни: здесь проходят академические концерты, репетиции и праздничные мероприятия. Завершаем черновую отделку, установим механизм сцены. Закупили новое современное световое и звуковое оборудование, фортепиано и комфортную мебель. Работы завершим уже в конце лета», — написал глава региона в своём Telegram-канале.

фото: тг-канал Дмитрия Махонина

Отметим, что часть здания уже введена в эксплуатацию.

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