В здании Пермского хореографического училища заменили все инженерные сети К осени этого года подрядчик должен завершить отделочные работы внутри здания Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Павла Черепанова

В Перми продолжаются работы по реконструкции здания хореографического училища, расположенного по ул. Петропавловской, 18. Сейчас там заменили все инженерные сети и сделали систему вентиляции, которой не было почти 20 лет. Об этом рассказал депутат заксобрания Прикамья, советник губернатора по строительству Павел Черепанов.

«Сделана центральная система кондиционирования зала. Заменены все электрические сети и система водоснабжения», — сообщил он в своём телеграм-канале.

По словам Черепанова, сейчас в здании идут отделочные работы. Их планируется завершить осенью этого года.

Фото: ТГ-канал Павла Черепанова

Как ранее писал «Новый компаньон», в мае этого года Госинспекция по охране памятников объявила открытый конкурс на реставрацию Пермского хореографического училища. Это здание является объектом культурного наследия регионального значения. Оно известно как «Старый корпус женского епархиального училища». В нём обучались знаменитые балерины Н.В. Меновщикова и Н.В. Павлова. Сообщалось, что начальная цена контракта — 19,8 млн руб.

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