На ремонт Пермского хореографического училища выделили 19,8 млн рублей Работы должны быть выполнены до 4 августа Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Государственная инспекция по защите памятников культуры объявила открытый конкурс на реставрацию Пермского хореографического училища. Предметом закупки является объект культурного наследия регионального значения, известный как «Старый корпус женского епархиального училища», где обучались знаменитые балерины Н.В. Меновщикова и Н.В. Павлова. Стартовая стоимость контракта — 19,8 млн руб., о чём сообщается на сайте государственных закупок.

Согласно условиям контракта, подрядчик должен будет выполнить ремонтные работы на первом этаже и в подвале здания, расположенного по ул. Петропавловской, 18. Финансирование проекта будет осуществляться из средств краевого бюджета. Начало работ запланировано на 1 июля, а завершение — на 4 августа 2025 года. Заявки на участие в конкурсной процедуре принимаются до 4 июня, а победителя аукциона объявят 9 июня.

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