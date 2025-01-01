У Центрального рынка Перми планируется снести ещё шесть павильонов Соответствующие распоряжения подписал глава Ленинского района Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

Власти приступят к принудительному демонтажу шести нестационарных торговых объектов, расположенных вблизи Центрального рынка Перми. Четыре павильона будут убраны с ш. Космонавтов, 4, а ещё два — с ул. Пушкина, 100а. Соответствующие распоряжения подписал глава Ленинского района краевого центра.

Согласно документам, демонтированные объекты будут перемещены на временное хранение по адресу: ул. Волочаевская, 32.

Ранее сообщалось, что в конце июля с площади, находящейся у Центрального рынка Перми, были убраны все торговые ларьки. Эти действия предпринимаются в рамках программы упорядочения торговой зоны и улучшения внешнего вида города.

А вот судебный иск департамента земельных отношений администрации Перми к владельцу Центрального рынка Ревазу Шенгелии остался без удовлетворения. Представители власти требовали через суд снести павильон на ш. Космонавтов, 20.

