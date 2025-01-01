Алёна Бронникова На площади у Центрального рынка в Перми убрали часть киосков За полгода в городе было снесено более 170 незаконных НТО Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

У Центрального рынка в Перми снесли часть киосков, которые находились на Колхозной площади, рядом с автобусной остановкой «Автовокзал» из центра города. Ранее здесь находились павильон по продаже цветов и салоны операторов сотовой связи.

Власти постоянно выявляют незаконно размещённые НТО. В случае отказа собственников добровольно снести торговые объекты их ликвидируют принудительно. По информации администрации Перми, за первое полугодие 2025 года во всех районах города было демонтировано свыше 170 незаконно размещённых нестационарных торговых объектов.

В Свердловском районе снесли 33 НТО, в Дзержинском — 32, Ленинском — 27, Индустриальном — 19. Лидером по количеству демонтированных НТО стал Мотовилихинский район — здесь было ликвидировано 37 киосков, павильонов и палаток для уличной торговли.

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