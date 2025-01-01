За полгода в Перми демонтировали более 170 незаконных НТО Большая часть из них находилась в Мотовилихинском районе города Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

За первое полугодие 2025 года во всех районах Перми было демонтировано свыше 170 незаконно размещённых нестационарных торговых объектов, сообщает пресс-служба администрации столицы Прикамья.

Лидером по количеству демонтированных НТО стал Мотовилихинский район — здесь ликвидировано 37 киосков, павильонов и палаток для уличной торговли. Ещё 33 НТО демонтировали в Свердловском районе города. В Дзержинском районе ликвидированы 32 незаконных объекта, в Ленинском — 27, в Индустриальном — 19, в Орджоникидзевском — 18, в Кировском — 12.

В администрации Перми напоминают, что работа по выявлению незаконно размещённых на муниципальной земле и частных территориях нестационарных торговых объектов идёт на регулярной основе. Если собственники незаконных НТО не демонтируют объекты добровольно, самовольно установленные на муниципальной земле НТО ликвидируются принудительно.





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