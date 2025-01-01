Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми пройдёт фестиваль современной хореографии в честь Евгения Панфилова Новый спектакль в «Балете Евгения Панфилова» ставит хореограф из Европы Поделиться Твитнуть

Евгений Панфилов

В театре «Балет Евгения Панфилова» отметят юбилей его основателя, выдающегося хореографа Евгения Панфилова. Фестиваль под названием «Три дня с Евгением Панфиловым» пройдёт 18-20 сентября.

В первый фестивальный день пройдут показы двух недавно восстановленных спектаклей Панфилова — «Восемь русских песен» (12+) и «БлокАда» (12+). Премьера восстановленных панфиловских работ прошла в апреле нынешнего года. «Новый компаньон» писал тогда:

«Восемь русских песен» — балет-парадокс, диалектическое единство противоположностей: здесь русская вольница встречается с железным порядком и дисциплиной, а XXI век — c дремучей архаикой, которая даже самого продвинутого зрителя заставляет испытать какое-то смутное нутряное ощущение приближения к корням.

«БлокАда» — более поздний и более спорный образец панфиловского творчества, во многом загадочный балет на музыку Седьмой симфонии Шостаковича и русской эстрады военного времени, в котором нет войны как таковой, а есть некий образ нарушенной реальности, абсурда, проникающего в степенный миропорядок европейской страны.

Сразу после театрального показа состоится вечер воспоминаний, на который придут друзья и соратники Панфилова, ветераны современного танца в Перми.

Во второй день фестиваля состоятся показы приглашённых театров. Оба они — старейшие российские коллективы современной хореографии, основанные тогда же, когда и «Балет Евгения Панфилова» — в начале 1990-х.

Челябинский театр современного танца Ольги Поны покажет свою самую свежую премьеру — «Письма. Упражнения в искренности» (12+). В основе спектакля — история одной семьи, рассказанная через письма: выяснения отношений, признания, воспоминания и тайны, которые превращают повествование то в семейную драму, то в детективное расследование. Каждое письмо проливает новый свет на события, делая историю всё более многослойной.

Камерный балет Наиля Ибрагимова «Пантера» (Казань) привезёт одноактный балет «Шахта» (12+). Шахта — это школа жизни для каждого, кто оказался в замкнутом пространстве и проходит через испытания. Здесь важно не только выжить, но и остаться человеком, преодолевая страхи и находя в себе силы двигаться дальше.

В третий фестивальный день пройдёт первая премьера нового сезона в «Балете Евгения Панфилова». Хореограф из Северной Македонии Игор Киров уже приступил в Перми к репетициям спектакля «Поэма странствий» (12+) на музыку «Реквиема» Моцарта. Это будет хореографическое посвящение Евгению Панфилову.

10 августа нынешнего года отмечалось 70-летие со дня рождения Евгения Панфилова. В этот день юбилейный вечер устраивала дочь хореографа Арина Панфилова. Подробный репортаж об этом событии выйдет в «Новом компаньоне» 19 августа.

В День города, 12 июня, на Аллее Доблести и Славы в Перми была установлена памятная плита в честь Евгения Панфилова.

