На Аллее Доблести и Славы в Перми установят шесть новых памятных плит Они будут посвящены выдающимся жителям города Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Общественный совет по топонимике принял решение установить новые плиты на Аллее Доблести и Славы в Перми в честь известных жителей краевой столицы. Они будут установлены в День России и День города, 12 июня.

На Аллее появятся плиты с именами Абрама Быховского, директора Государственного союзного завода им. Молотова № 172, Героя Социалистического Труда; Леонида Фарбера, выдающегося деятеля, внесшего значительный вклад в развитие кабельной промышленности СССР, кавалера ордена Ленина, кавалера Трудового Красного Знамени; Ивана Бобылёва, народного артиста СССР, лауреата Государственной премии РСФСР им. Станиславского, почётного гражданина Пермской области; Анны Рудаковой, кандидата медицинских наук, заслуженного врача РФ, почётного гражданина Пермской области; Георгия Воронова, заслуженного профессора Пермского государственного национального исследовательского университета, доктора географических наук, заслуженного эколога Российской Федерации; Евгения Панфилова, российского хореографа, создателя театров «Балет Евгения Панфилова», «Балет Толстых» и «Бойцовский клуб».

Кроме того, остановочные пункты, расположенные возле площади Карла Маркса у стелы «Пермь — город трудовой доблести», будут переименованы в «Город трудовой доблести». Общественный совет по топонимике поддержал соответствующую инициативу Пермской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов.





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