Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Наследники Панфилова На площадке «Балета Евгения Панфилова» состоялось несколько премьер

Александр Филимонов

Новое здание театра «Балет Евгения Панфилова», едва открывшись, изменило театральный пейзаж Перми. Интересный камерный зал — трансформируемое помещение с удобным зрительским амфитеатром и профессиональным балетным полом — тут же стал востребованным, причём не только танцевальными коллективами: здесь уже проходили спектакли «МоноФеста» и концерты «Лето Jazz», а в ближайшем будущем планируется работа Дома актёра, стационар которого уйдёт на реконструкцию.

Именно в этом театре состоялась в конце марта премьера Свободного театра современного танца (СТСТ) — треш-балет Welcome to the Hotel California (16+) на музыку раннего альбома Shortparis с прологом и эпилогом на каверы заглавной песни группы Eagles.

Очень символична эта коллаборация молодого коллектива и именитого театра: руководитель СТСТ Ксения Малинина — из той генерации пермских танцовщиков и хореографов, для которых Евгений Панфилов — знамя и путевод­ная звезда; ему мы обязаны активным интересом пермяков к современной хореографии и многочисленными успехами на этом поприще. Можно сказать, что сегодня именно Свободный театр современного танца — продолжатель дела Панфилова времён «Импульса» и «Эксперимента», именно этот непрофессиональный коллектив несёт в себе энтузиазм и безупречность, которые помогали и продолжают помогать авангардным хореографам доказывать свою состоятельность.

Насколько «упёртая» в профессиональном смысле Ксения Малинина, доказывает, например, эпизод, не имеющий отношения к нынешней премьере, но очень характерный. В своё время, когда открылась «альтернативная» малая сцена Театра-Театра под новым названием «Сцена-Молот», Ксения предложила проводить там выступления своего коллектива, однако тогдашнее руководство площадки не впечатлилось этим предложением. Хореографу пришлось отучиться режиссуре у Бориса Мильграма и стать резидентом Театра-Театра в качестве режиссёра и хореографа, чтобы привести на «Сцену-Молот» Свободный театр современного танца. Именно там прошли некоторые важные премьеры этого коллектива — «reКонструкция» (12+), иронически переосмысляющая каноны классического музыкального театра, и «Провинция — столица» (12+) — глубокое и многослойное пластическое действие по мотивам «Трёх сестёр» Чехова.

Конечно, история со «Сценой-Молот» — отчасти шутка: Малинина в любом случае планировала получать высшее театральное образование, но степень увлечённости своим делом и безупречности для достижения цели этот сюжет иллюстрирует очень правильно.

Нынешняя премьера — спектакль Welcome to the Hotel California — обладает многими характерными для творчества СТСТ чертами и в то же время демонстрирует, что театр активно меняется и развивается. Как и большинство творений Ксении Малининой сотоварищи, этот спектакль — очень культуроцентричный, основанный на множестве аллюзий. СТСТ показывал спектакли по самым разным литературным произведениям — от Гоголя и Айтматова до Маркеса и Бродского, а на сей раз обращается к кино: эстетика «Отеля «Гранд Будапешт» здесь сказывается и в сценическом антураже, и в эксцентричности персонажей. Разумеется, титульная песня тоже отразилась в сюжете спектакля: образ отеля, населённого призраками, отеля, куда можно зайти, но откуда нельзя выйти, ставший архетипическим для темы психоделического трипа, — тоже в основе драматургии.

Удивительно, но музыкальный микс из современного российского эстрадного авангарда и классики американского рока (правда, в кавер-версиях, которые многое меняют) оказался очень гармоничным, так же как и стилистический микс танцевальной лексики из элементов contemporary «панфиловского» направления, гламурного кабаре, брейк-данса и акробатики. Как всегда, в выборе танцевальной техники руководитель СТСТ идёт от органики танцовщиков: Ксения Малинина предпочитает позиционировать себя как режиссёр, а хореография всегда коллективная — каждый артист предлагает то, что у него хорошо получается. Поэтому все спектакли СТСТ радуют точным пониманием возможностей труппы: никто не делает того, что не получается у него хорошо, и делает всё максимально сложное из своего пластического инструментария.

Пластическое действие здесь сюжетно и драматизировано — без лишней пантомимы, без уклона в драмбалет, это всё же театральная история, а не просто современный танец. Все персонажи индивидуальны, массовки нет в принципе. Каждый из портье, белл-боев, горничных, барменов и прочего персонала отеля, равно как и его гости, — характеры, кажется, проработанные «по Станиславскому», с бэкграундом и прочими «закулисными» подробностями. Welcome to the Hotel California — актёрский спектакль не в меньшей степени, чем танцевальный, и надо признать, что труппа СТСТ — очень обаятельная, артисты харизматичные, обладающие и чувством юмора, и вкусом, и просто красивые.

Интересно, что «хозяева площадки» — театр «Балет Евгения Панфилова» — примерно в те же дни предоставили любителям современной хореографии возможность сравнить танцевальные опыты актуального молодёжного коллектива с работами мэтра хореографии, проверенной временем классикой. Труппа показала капитальные возобновления двух знаменитых панфиловских спектаклей — «Восемь русских песен» и «БлокАда». Они отсутствовали в репертуаре не менее десяти лет, так что это тоже в некотором смысле премьера.

«Восемь русских песен» (12+) — одна из самых остроумных работ Евгения Панфилова. Балет поставлен на русские песни в высокопрофессиональном исполнении Ивана Суржикова, и столь же профессионально воплощают панфиловскую хореографию шесть солистов нового поколения — танцовщики с хорошим специальным образованием. Танцевальная партитура здесь жёсткая, отсебятины не допускает. Традиционные русские «топорики», «чечётки» и «закиды» Панфилов совместил с моментами полного оцепенения, требующими от танцовщиков максимального напряжения и высокой точности — они застывают в самых немыслимых и даже рискованных позах.

«Восемь русских песен» — балет-парадокс, диалектическое единство противоположностей: здесь русская вольница встречается с железным порядком и дисциплиной, а XXI век — c дремучей архаикой, которая даже самого продвинутого зрителя заставляет испытать какое-то смутное нутряное ощущение приближения к корням.

«БлокАда» (12+) — более поздний и более спорный образец панфиловского творчества, во многом загадочный балет на музыку Седьмой симфонии Шостаковича и русской эстрады военного времени, в котором нет войны как таковой, а есть некий образ нарушенной реальности, абсурда, проникающего в степенный миропорядок европейской страны — несмотря на русскую музыку, речь в спектакле идёт, скорее, о Германии. У панфиловского сюжета светлый финал: вместо возвращения статус-кво появляется новый свет, новая надежда, новые молодые люди с очень мирными голубыми воздушными шариками.

Название «БлокАда» сбивает зрителя с толку: ничего адского здесь нет, нет вообще никакой «жести», пафос спектакля очень мягкий, действие довольно деликатное. В поздних панфиловских постановках вообще гораздо меньше желания удивить и шокировать и гораздо больше стремления порадовать публику, чем в его ранних опытах.

Весна в Перми оказалась щедрой на танцевальные премьеры: учитывая недавно показанного «Орфея» (12+) на музыку Стравинского в Пермском балете, на площадках города оказался представлен самый широкий хореографический спектр для любителей балета нового поколения.

