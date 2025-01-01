Юля Баталина

Юлия Баталина

редактор отдела культуры ИД «Компаньон»

Наследники Панфилова

На площадке «Балета Евгения Панфилова» состоялось несколько премьер

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  Александр Филимонов

Новое здание театра «Балет Евгения Панфилова», едва открывшись, изменило театральный пейзаж Перми. Интересный камерный зал — трансформируемое помещение с удобным зрительским амфитеатром и профессиональным балетным полом — тут же стал востребованным, причём не только танцевальными коллективами: здесь уже проходили спектакли «МоноФеста» и концерты «Лето Jazz», а в ближайшем будущем планируется работа Дома актёра, стационар которого уйдёт на реконструкцию.

Именно в этом театре состоялась в конце марта премьера Свободного театра современного танца (СТСТ) — треш-балет Welcome to the Hotel California (16+) на музыку раннего альбома Shortparis с прологом и эпилогом на каверы заглавной песни группы Eagles.

Очень символична эта коллаборация молодого коллектива и именитого театра: руководитель СТСТ Ксения Малинина — из той генерации пермских танцовщиков и хореографов, для которых Евгений Панфилов — знамя и путевод­ная звезда; ему мы обязаны активным интересом пермяков к современной хореографии и многочисленными успехами на этом поприще. Можно сказать, что сегодня именно Свободный театр современного танца — продолжатель дела Панфилова времён «Импульса» и «Эксперимента», именно этот непрофессиональный коллектив несёт в себе энтузиазм и безупречность, которые помогали и продолжают помогать авангардным хореографам доказывать свою состоятельность.

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Насколько «упёртая» в профессиональном смысле Ксения Малинина, доказывает, например, эпизод, не имеющий отношения к нынешней премьере, но очень характерный. В своё время, когда открылась «альтернативная» малая сцена Театра-Театра под новым названием «Сцена-Молот», Ксения предложила проводить там выступления своего коллектива, однако тогдашнее руководство площадки не впечатлилось этим предложением. Хореографу пришлось отучиться режиссуре у Бориса Мильграма и стать резидентом Театра-Театра в качестве режиссёра и хореографа, чтобы привести на «Сцену-Молот» Свободный театр современного танца. Именно там прошли некоторые важные премьеры этого коллектива — «reКонструкция» (12+), иронически переосмысляющая каноны классического музыкального театра, и «Провинция — столица» (12+) — глубокое и многослойное пластическое действие по мотивам «Трёх сестёр» Чехова.

Конечно, история со «Сценой-Молот» — отчасти шутка: Малинина в любом случае планировала получать высшее театральное образование, но степень увлечённости своим делом и безупречности для достижения цели этот сюжет иллюстрирует очень правильно.

Нынешняя премьера — спектакль Welcome to the Hotel California — обладает многими характерными для творчества СТСТ чертами и в то же время демонстрирует, что театр активно меняется и развивается. Как и большинство творений Ксении Малининой сотоварищи, этот спектакль — очень культуроцентричный, основанный на множестве аллюзий. СТСТ показывал спектакли по самым разным литературным произведениям — от Гоголя и Айтматова до Маркеса и Бродского, а на сей раз обращается к кино: эстетика «Отеля «Гранд Будапешт» здесь сказывается и в сценическом антураже, и в эксцентричности персонажей. Разумеется, титульная песня тоже отразилась в сюжете спектакля: образ отеля, населённого призраками, отеля, куда можно зайти, но откуда нельзя выйти, ставший архетипическим для темы психоделического трипа, — тоже в основе драматургии.

Удивительно, но музыкальный микс из современного российского эстрадного авангарда и классики американского рока (правда, в кавер-версиях, которые многое меняют) оказался очень гармоничным, так же как и стилистический микс танцевальной лексики из элементов contemporary «панфиловского» направления, гламурного кабаре, брейк-данса и акробатики. Как всегда, в выборе танцевальной техники руководитель СТСТ идёт от органики танцовщиков: Ксения Малинина предпочитает позиционировать себя как режиссёр, а хореография всегда коллективная — каждый артист предлагает то, что у него хорошо получается. Поэтому все спектакли СТСТ радуют точным пониманием возможностей труппы: никто не делает того, что не получается у него хорошо, и делает всё максимально сложное из своего пластического инструментария.

Пластическое действие здесь сюжетно и драматизировано — без лишней пантомимы, без уклона в драмбалет, это всё же театральная история, а не просто современный танец. Все персонажи индивидуальны, массовки нет в принципе. Каждый из портье, белл-боев, горничных, барменов и прочего персонала отеля, равно как и его гости, — характеры, кажется, проработанные «по Станиславскому», с бэкграундом и прочими «закулисными» подробностями. Welcome to the Hotel California — актёрский спектакль не в меньшей степени, чем танцевальный, и надо признать, что труппа СТСТ — очень обаятельная, артисты харизматичные, обладающие и чувством юмора, и вкусом, и просто красивые.

Интересно, что «хозяева площадки» — театр «Балет Евгения Панфилова» — примерно в те же дни предоставили любителям современной хореографии возможность сравнить танцевальные опыты актуального молодёжного коллектива с работами мэтра хореографии, проверенной временем классикой. Труппа показала капитальные возобновления двух знаменитых панфиловских спектаклей — «Восемь русских песен» и «БлокАда». Они отсутствовали в репертуаре не менее десяти лет, так что это тоже в некотором смысле премьера.

«Восемь русских песен» (12+) — одна из самых остроумных работ Евгения Панфилова. Балет поставлен на русские песни в высокопрофессиональном исполнении Ивана Суржикова, и столь же профессионально воплощают панфиловскую хореографию шесть солистов нового поколения — танцовщики с хорошим специальным образованием. Танцевальная партитура здесь жёсткая, отсебятины не допускает. Традиционные русские «топорики», «чечётки» и «закиды» Панфилов совместил с моментами полного оцепенения, требующими от танцовщиков максимального напряжения и высокой точности — они застывают в самых немыслимых и даже рискованных позах.

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«Восемь русских песен» — балет-парадокс, диалектическое единство противоположностей: здесь русская вольница встречается с железным порядком и дисциплиной, а XXI век — c дремучей архаикой, которая даже самого продвинутого зрителя заставляет испытать какое-то смутное нутряное ощущение приближения к корням.

«БлокАда» (12+) — более поздний и более спорный образец панфиловского творчества, во многом загадочный балет на музыку Седьмой симфонии Шостаковича и русской эстрады военного времени, в котором нет войны как таковой, а есть некий образ нарушенной реальности, абсурда, проникающего в степенный миропорядок европейской страны — несмотря на русскую музыку, речь в спектакле идёт, скорее, о Германии. У панфиловского сюжета светлый финал: вместо возвращения статус-кво появляется новый свет, новая надежда, новые молодые люди с очень мирными голубыми воздушными шариками.

Название «БлокАда» сбивает зрителя с толку: ничего адского здесь нет, нет вообще никакой «жести», пафос спектакля очень мягкий, действие довольно деликатное. В поздних панфиловских постановках вообще гораздо меньше желания удивить и шокировать и гораздо больше стремления порадовать публику, чем в его ранних опытах.

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Весна в Перми оказалась щедрой на танцевальные премьеры: учитывая недавно показанного «Орфея» (12+) на музыку Стравинского в Пермском балете, на площадках города оказался представлен самый широкий хореографический спектр для любителей балета нового поколения.

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