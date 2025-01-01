Власти Перми пообещали учесть все ценные деревья при проектировании скверов В краевой столице планируют создать новое общественное пространство на месте бывшей инфекционной больницы Поделиться Твитнуть

Начальник управления по экологии и природопользованию администрации Перми Дмитрий Андреев прокомментировал ситуацию с Архиерейским сквером на месте старого зоопарка и Александровским сквером, который власти собираются сделать на территории бывшей инфекционной больницы. Вопрос по этим объектам Андрееву задали во время прямого эфира на площадке ЦУР Пермского края.

Жительница Перми, координатор экологического проекта «Слушай соловья» Надежда Баглей высказала предположение, что на этих участках находятся самые старые деревья города, и поэтому очень важно провести их экспертное обследование, определить их возраст и специальные мероприятия по их сохранению до начала строительства.

«В проекции кроны этих деревьев не должно быть никаких раскопок, устройства дорожек, мафов, проезда техники. То, что эти знаковые участки не застраиваются, а превращаются в скверы — это очень ценно. Но это и накладывает на городские экологические службы большую ответственность — сохранение зелёного наследия!», — сообщила Баглей.

Отвечая на этот вопрос, Андреев сказал, при проектировании важно учесть каждое дерево, особенно если это старовозрастные деревья, как, например, липы на ул. Пушкина.

«Каждый проект проходит непростую стадию согласований, в том числе с экологами, градостроителями, сетевыми организациями. Поэтому при проектировании все ценные зелёные насаждения будут учтены. Элементы благоустройства будут обыграны вокруг этих зелёных насаждений», — рассказал чиновник.

Ранее «Новый компаньон» писал о проблеме с деревьями в Александровском (Инфекционном) сквере и на территории у Мотовилихинского пруда. Для обоих этих объектов не была выполнена инвентаризация существующих деревьев, составление их паспортов и внесение их в информационный портал «Зелёный город Пермь», что является основным инструментом общественного контроля сохранения деревьев.

По данным экологов, в Александровском сквере могут быть деревья-памятники, возраст которых превышает сто лет, и поэтому нужна экспертиза возраста.

Напомним, для обустройства Александровского сквера власти выделили 488,5 млн руб. Краевое управление автодорог и транспорта объявило о поиске подрядчика.

