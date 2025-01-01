В двух пермских парках проведут инвентаризацию деревьев Зелёные насаждения Александровского сквера и у Мотовилихинского пруда могут внести в реестр Поделиться Твитнуть

В управлении по экологии и природопользованию администрации Перми прокомментировали ситуацию с деревьями в Александровском (Инфекционном) сквере и на территории у Мотовилихинского пруда. Ранее на заседании краевой Общественной палаты рассматривался вопрос об общественном контроле объектов озеленения в этих локациях. Но для обоих этих объектов не были выполнены инвентаризация существующих деревьев, составление их паспортов и внесение их в информационный портал «Зелёный город Пермь». А это является основным инструментом общественного контроля сохранения деревьев.

«Информационная система «Зелёный город» открыта для любого жителя. Кроме того, в данной системе предусмотрена возможность инвентаризации и занесения информации о деревьях любым жителем города. После модерации деревья будут появляться на электронной карте. В настоящее время в рамках проектирования подрядной организацией проведено обследование деревьев в Александровском сквере, решается вопрос о занесении данных деревьев в информационную систему», — рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе городской администрации.

Что касается озеленения Мотовилихинского пруда, то в МКУ «Пермблагоустройство» сообщили о заключении муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ по обустройству объекта озеленения общего пользования у Мотовилихинского пруда.

«В рамках проектирования, выполнение которого запланировано до декабря 2025 года, предусмотрена инвентаризация зеленых насаждений», — отметили в мэрии.

По данным экологов, в Александровском сквере могут быть деревья-памятники, возраст которых превышает сто лет. Нужна экспертиза возраста.

По Мотовилихинскому пруду на заседании Общественной палаты было высказано требование пресечь все загрязненные стоки с дорог и из частного сектора, а также обеспечить чистоту пруда, позволяющую купание.

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